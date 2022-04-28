سيف الدين مخلوف أمام المجلس الجناحي مجددا

حددت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر ماي المقبل لمحاكمة رئيس إتلاف الكرامة والنائب بمجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف ،وذلك في القضية المتعلقة بشكاية رفعها عليه وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اتهمه فيها بثلبه .وللتذكير فإن هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت غيابيا بعام و8 أشهر في حق مخلوف من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في القضية التي رفعها عليه وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد وقد اعترض مخلوف على الحكم .وكانت قضية الحال على خلفية الكشف عن ما بات يعرف بـالمدرسة القرآنية بسيدي بوزيد من قبل برنامج "الحقائق الأربع" ، والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة.