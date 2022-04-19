تعرض قاصرات بمركز رعاية الطفولة للتحرش الجنسي التفاصيل ...

اذنت النيابة العمومية العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم موظف يعمل بالمركز المندمج لرعاية الطفولة بسيدي بوزيد على خلفية شكاية تقدم به مندوب حماية الطفولة في حق بنات قصّر مقيمات بالمركز المذكور تتضمن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل الموظف المذكور.

و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانه وفق ما أكده جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لباب نات .



