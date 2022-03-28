بعد غياب 7 سنوات .... مطـار النفيضـة الحمامـات يستقبل أولـى رحلات "EasyJet "

. ..

استقبل مطـار النفيضـة الحمامـات الدولـي، اليـوم الإثنين 28 مـارس 2022، أولـى رحلات "ايـزي دجيت الممـلكة المتحـدة" القادمة من مانشستر على متنهـا180 مسافرا ورحلة قادمة من لندن قتويك وعلى متنهـا 130 مسافرا وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام والإتصال بشركة تاف تونس ريم ضامر.وأضافت في تصريح لموزاييك أن مطــار النفيضــة الحمامـات الدولـي سيتقبل غـدا أول رحلة "ايــزي دجيت سويسـرا" القادمـة مـن جنيـف علـى السـاعة 16:40 بعـد الظهـر وعلـى متنها 140مسافـراوذكرت أن شركة الطيران "إيزي دجيت" تستأنف رحلاتها إلى تونس عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي للمرة الأولى منذ سنة 2015 و ذلك بمعدل سبع رحلات أسبوعياً ابتداءً من 28 مارس وحتى نهاية شهرأكتـوبر 2022 منها 3 رحلات من جنيف، رحلتان من مانشستر ورحلتان من لندن - جاتويك.