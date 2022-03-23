أعوان "STEG" في إضراب عام بيومين

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دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز كافة منظوريها إلى إنجاح الإضراب العام بمقر العمل بكامل تراب الجمهورية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تجسيدا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 30 ديسمبر 2021 و التي تنص على إقرار إضراب قطاعي بيوميْن في حالة عدم التوصل إلى إتفاق.واشارت الجامعة إلى الإضراب حضوري بمراكز العمل مشيرة إلى تنظيم تجمع عمالي بكافة الوحدات، تقوم خلاله النقابات الأساسية بقراءة لائحة الهيئة الإدارية القطاعية و تفسير النقاط بالنسبة لأعوان الورديات التابعة لمصالح الخدمات المستمرة.وبيّنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، أنّ الفريق العامل بالحصة الليلية يواصل العمل على مدى 24 ساعة كل يوم، ويقع التناوب كل 24 ساعة، إضافة إلى إحداث فريق سريع في اختصاص الكهرباء و فريق في اختصاص الغاز للتدخل السريع وإزالة الخطر لا غير، مضيفة أنّ أيّ تسخير لم يتم بالتشاور مع الطرف النقابي يُعتبر غير مُلزم حسب ما ينص عليه القانون.