الولايات المتّحدة: ندعم تطلّعات التونسيين لحكومة ديمقراطية فعّالة تستجيب لحاجاتهم وتحمي حقوق الإنسان

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شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن على دعم بلاده لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية فعّالة تستجيب لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتبسط الأمن وتنمّي الفرص الاقتصادية.كما هنأ بليكن وفق ما نشرته السفارة الأمريكية في تونس على صفحتها الرسمية على فايسبوك، بالنيابة عن حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية،الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال والذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية.وشدد على أن "ما يجمع بين بلدينا من روابط إنّما تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حرّ، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا".وأورد أنه "يستحضر هنا الدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي الذي نال جائزة نوبل للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه في بناء ديمقراطية تعدّدية، ما يدل على الطابع الحقيقي للشعب التونسي".يذكر أن التونسيون يحيون اليوم 20 مارس 2022 الذكرى الـ66 للإستقلال، إحدى المحطات الهامة في تاريخ بناء تونس الحديثة لما جسدته من انتصار للشعب التونسي في معركة نضال دامت عقودا عديدة ضد الإستعمار الفرنسي والتي امتدت من سنة 1881 إلى عام 1956.