دريد بوعوينة يعترض على 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

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جلبت اليوم الاثنين 14 مارس 2022 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة ،ابن شقيقة الرئيس الراحل بن علي دريد بوعوينة وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.وقد طلب دريد بوعوينة الاعتراض على الحكم وقد سانده في ذلك محاموه وبينوا أنه لم يبلغه الاستدعاء وإن قرار دائرة الاتهام المتعلق بالقضية محل تعقيب وقدموا شهادة نشر طالبين التشطيب عن ملف القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب مطالبين بابقاء موكلهم بحالة سراح وبعد المفاوضة استجابت المحكمة للطلب.وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة قضت في مارس 2019 ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق بن علي وابنها دريد بوعوينة والرئيس السابق واطار بالديوانة وذلك في قضية ديوانية تتعلق بتوريد بضائع محجرة موضوعة تحت القيد الديوانييذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 21 فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ دريد بوعوينة من أجل تعاطي المخدّرات.ويستفاد من الأبحاث المجراة أنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج، تمكنّوا من إلقاء القبض على دريد بوعوينة استنادا إلى صدور مناشير تفتيش في حقّه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وبإحالته على أنظار النيابة العمومية أحالته مباشرة على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه في انتظار استكمال التحقيقات معه حول ما نسب إليه.