ملف فساد بقطاع البريد أمام القطب القضائي


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 12:41قراءة: 0 د, 21 ث
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي أول أمس النظر في ملف فساد من الحجم الثقيل بالبريد التونسي شملت الأبحاث فيه أجنبي وموظف بالبريد ومتهمين اخرين اتهموا بارتكاب استيلاءات مالية...

...

وبالمناداة على ممثل ديوان البريد حضر الجلسة وطلب بدوره التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما حضر ممثل الديوانة وتمسك بطلبات الدعوى المدنية .
وقد قررت المحكمة تأخير القضية استجابة لطلب ممثل ديوان البريد.


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