بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أن شرق أوكرانيا هي أرض روسية قديمة، وتاريخياً "ستالين" ضم إلى أوكرانيا مناطق من بولندا ورومانيا كما ضم إليها القرم.وقال في كلمة موجهة للشعب الروسي، إن الأوضاع في إقليم دونباس وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة.في سياق متصل، قالت وسائل إعلام روسية، إن عدة انفجارات سمعت منذ قليل فى الأحياء الشمالية والغربية لدونيتسك شرقى أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل وسط اتهامات بين روسيا وأكرانيا بإطلاق نار على الجانبين.من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تعليقه على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.وكان لافروف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبينبوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيابوتين: البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوةبوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتيبوتين: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013بوتين: القوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوابوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكاملبوتين: التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلكبوتين: سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرمبوتين: نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو والحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيابوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا