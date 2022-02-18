رئيس الجمهورية يجري محادثة مع رئيس الحكومة الإسبانية.

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أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع بيدرو سانشاز، رئيس الحكومة الإسبانية.ونوّه رئيس الجمهورية بالروابط التاريخية التي تجمع تونس بإسبانيا، وأبدى حرصه على مزيد تدعيمها وتنويعها وإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراتب أفضل.وفي سياق تطرقه للوضع في تونس، بيّن رئيس الجمهورية بأن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية كان يهدف إلى انقاذ الدولة وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، واستعرض، في ذات السياق، مختلف المحطات المقبلة عليها تونس خلال سنة 2022.من جانبه، أفاد رئيس الحكومة الإسبانية بحرص بلاده على تطوير علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط.وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة الإسبانية بأن بلاده تعمل على تنفيذ برامج شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط، ودعا إلى أن تبادر تونس بتقديم مقترحاتها وتصوراتها للاستفادة من هذه المشاريع. كما أعرب عن انفتاح حكومته على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومزيد تشجيع المؤسسات الإسبانية على الانتصاب في تونس.من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية تعزيز قنوات التواصل والحوار بين المسؤولين في البلدين وتكثيفها للوقوف على حقيقة الأوضاع في تونس وتفادي كل الإشاعات والأخبار المغلوطة.