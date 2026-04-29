يوم علمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلة يوم 5 ماي 2026 بالمركز الثقافي الرياضي للشباب ببن عروس

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 17:50
      
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس، يوما علميا يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس

ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلة الموافق ليوم 5 ماي من كل سنة، تكريما لدور القابلات الحيوي في انقاذ حياة الامهات والمواليد والاعتراف بجهودهن في تحسين الرعاية الصحية الانجابية


ويشارك في هذا اليوم ثلة من المختصين والاطارات الصحية وشبه الصحية لتبادل الخبرات والمعارف في ما يخص طب الام والولدان


ويتضمن البرنامج موائد مستديرة وورشات تطبيقية في مجالات تفسير تخطيط القلب وتغذية الحامل والوصفة التوليدية الآمنة والايكوغرافيا وانعاش حديثي الولادة وقاعة الولادة

ويحتفل بالعالم باليوم العالمي للقابلة في 5 ماي من كل سنة لتسليط الضوء على أهمية القابلات كركيزة أساسية في الأنظمة الصحية، كما يهدف الى زيادة الوعي بهذه المهنة والاعتراف بدورهن في الرعاية الصحية الآمنة وعالية الجودة للأمهات والمواليد وتقليل وفيات الامهات

ويركز العام الحالي على حملة " مليون قابلة إضافية " (One Million More Midwives) التي يتبناها الاتحاد الدولي للقابلات (ICM) للدعوة إلى الاستثمار في هذه المهنة. ويساهم دعم القابلات بشكل مباشر في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة المتعلقة بصحة الأم والطفل.

يشار الى أن القابلة هي أخصائية رعاية صحية مدربة ومؤهلة لتقديم الدعم والرعاية والمشورة للنساء خلال فترات الحمل والمخاض والولادة وما بعدها، تقوم بتوليد النساء على مسؤوليتها الخاصة، وتقوم القابلة
بالعناية بصحة الأم والوليد وتقدم خدمات تنظيم الأسرة وفحوصات صحة المرأة، مما يجعل دورها محورياً في تقليل وفيات الأمهات والمواليد .
