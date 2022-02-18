رئيس الجمهورية يجري محادثة مع المستشار النمساوي كارل نيهامر


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 11:54 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع المستشار النمساوي كارل نيهامر. وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والنمسا واستعراض فرص تطويرها لا سيّما في المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية.

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وقدّم رئيس الجمهورية للمستشار النمساوي لمحة حول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، وبيّن مدى حجم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس نتيجة لسوء إدارة المرحلة السابقة وانتشار الفساد، فضلا عن تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرات جائحة كوفيد 19.

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كما استعرض رئيس الدولة برنامج إدارة الفترة المقبلة والاستحقاقات الداخلية المقبلة عليها تونس خلال سنة 2022، مجدّدا التأكيد على التزامه الثابت بضمان حقوق الإنسان والحريات وتمسكه بقيم الديمقراطية والعدالة واستقلالية القضاء.

وأبلغ رئيس الجمهورية المستشار النمساوي دعم تونس لترشح النمسا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة بلادنا.
من جانبه، أفاد المستشار النمساوي بأن بلاده تتابع تطور الأوضاع في تونس، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة.
وأشار، أيضا، إلى أن النمسا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس وتجاوز بعض الصعوبات التي قد تعترض المؤسسات النمساوية في تنفيذ أنشطتها ببلادنا.
كما رحّب المستشار النمساوي بالدعوة الموجّهة إليه لزيارة تونس، وأعرب، بدوره، عن تطلعه لاستقبال رئيس الجمهورية في فيانا.

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