بروكسيل: رئيس الجمهورية يجري محادثة مع عبد الفتاح السيسي

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أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة التونسية, أعرب الرئيسان عن ارتياحهما الشديد لما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين تونس ومصر من تطور مستمر في شتى المجالات، وجددا الإعراب عن حرصهما الراسخ على مواصلة تمتين هذه الروابط التاريخية وعزمهما المشترك على مزيد ترسيخ سنة الحوار والتشاور من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات المتميزة بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.وتطرق اللقاء، أيضا، إلى جملة من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك إلى المحاور المطروحة على أنظار الدورة الحالية لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.