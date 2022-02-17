رئيس الجمهورية يجري محادثة مع رئيس جمهورية النيجر

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أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر.وأعرب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع تونس بالنيجر، وأكّد على الاستعداد التام لمزيد توطيدها وتنويعها بما يمكن من الارتقاء بعلاقات التعاون والتبادل والشراكة القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.كما تطرق رئيس الدولة، أيضا، إلى ما يواجه دول القارة الإفريقية من تحديات ورهانات مشتركة تستدعي مزيد تضافر الجهود ومواصلة تعزيز الشراكات من أجل النجاح في مواجهتها وتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية نحو بناء دول قوية ومؤسسات مستقرة تتصدى لكل مظاهر الفساد وتعزز فرص الاستقرار والسلم والنماء.ووجّه رئيس الجمهورية دعوة رسمية للرئيس النيجري لزيارة تونس.من جانبه، أكّد محمّد بازوم افتخار بلاده بعلاقات التعاون والشراكة التاريخية مع تونس وتطلعها إلى تطويرها في شتى المجالات لا سيما منها الاقتصادية والتجارية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة.وأفاد محمد بازوم بأن النيجر تدعم التدابير والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وتساندها وتعتبرها مهمة وضرورية لتعزيز مناعة تونس وتدعيم استقرارها.كما رحّب محمد بازوم بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس ووعد بتلبيتها.وتم، خلال هذا اللقاء، التداول، أيضا، بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك في إفريقيا، والتأكيد على أهمية مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.