جلب شفيق جراية وموظفين سابقين للمحاكمة


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 14:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أحضرت اليوم الخميس 17 فيفري 2022 الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الاستئنافية الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رجل الأعمال شفيق الجراية و موظفين /2/ بإحدى البلديات وموظف في شركات شفيق جراية الموقوفون على ذمّة القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة تابعة لأحد أصهار بن علي وتحويل كامل ملكيتها لجراية مقابل مبالغ مالية.

...


وباستنطاق جراية تمسك بالبراءة موضحا أن محاكمته سياسية وان التهم ملفقة له متهما رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بالوقوف وراء ذلك مبينا انه وصل به الأمر للاتصال بزوجته وتحريضها عليه لتطلب الطلاق منه مشيرا إلى انه لم يرتكب أي تجاوزات بخصوص ملف القضية.

..

وباستنطاق أحد الموظفيين ببلدية المرسى نفى بدوره التهم المنسوبة له موضحا أنه لم يلتقي بشفيق جراية ولم يتسلم منه أي أموال .

ولاتزال عمليات استنطاق بقية المتهمين متواصلة ...
وللتذكير فقد حوكم جراية في تلك القضية ب10 سنوات سجنا كما صدرت في حق الموظفين

يتبع يتبع


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