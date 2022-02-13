مهرجان أسوان لأفلام المرأة : فيلم تونسي من بين 24 عملا يتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة

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أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أمس، عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة للدورة السادسة للمهرجان التي ستقام من 23 إلى 28 فيفري الحالي. وتحضر السينما التونسية في هذه التظاهرة من خلال فيلم "عنقاء" وهو من تأليف وإخراج بلسم الروح وخي، وبطولة كنزة بن ذياب ومرام بن عزيزة ومحمد الداهش.هذا الفيلم مدته 22 دقيقة وتم إنتاجه سنة 2021 ، وقد تم عرضه في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية ضمن قسم "نظرة على السينما التونسية". وتدور أحداث الفيلم حول قصة "أمل"، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مرض غامض يجبرها على البقاء بعيدًا عن الشمس.ويتنافس هذا الفيلم على جوائز مسابقة الفيلم القصير إلى جانب فيلم "1+1" (مصر) تأليف وإخراج آلاء محمود، وفيلم "مالا نعرفه عن مريم" (مصر) تأليف وإخراج مراد مصطفى.ومن إنتاج مصري أمريكي يشارك فيلما "شم النسيم" تأليف وإخراج مارك لاتي، و"ميكروباص" تأليف وإخراج ماجي كمال.وتحضر السينما المغربية من خلال فيلم "جينز" إخراج محمد بوهاري وتأليف فدوي نايت مبارك، ومن البحرين يشارك فيلم "عروس البحر" إخراج محمد عتيق وتأليف منصورة الجمري.كما يتابع جمهور الدورة السادسة أيضا فيلم " أبواق السماء"، وهو من إنتاج 4 دول هي فلسطين، لبنان، فرنسا، بلجيكا، وإخراج راكان مياسي وتأليف وحيد عجمي وراكان مياسي.وتشهد المسابقة مشاركة عدة أفلام أخرى من فرنسا وإسبانيا وروسيا وكندا ورومانيا والبرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.وتشارك في مسابقة الفيلم القصير كذلك أربعة أفلام تحريك هي "مربى الفراشات" إخراج شه ين هوانج، تأليف شه ين هوانج، جوليان لافايي، وهو عمل من إنتاج فرنسي تايواني. كما يُعرض فيلم "إيلينا"، وهو من إنتاج ليتوانيا وفرنسا وكرواتيا، وهو من تأليف وإخراج بيروتى سوديكايتي، وفيلم "ستيك هاوس" تأليف جريجور زورك، إخراج سبيلا كاديتش، والفيلم الفرنسي "جنيّة الأثداء" تأليف وإخراج ليان فيفييه شباس.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة انتقاء الأفلام تتضمن في عضويتها الممثلة والمخرجة التونسية مريم الفرجاني. ووفق ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن لجنة التنظيم، أكد الناقد السينمائي أحمد شوقي، المستشار الفني للمهرجان، أن عملية اختيار الأفلام استفادت من التنوع داخل الفريق الفني، مبينا أن "وجود خبرات وخلفيات مختلفة تتمثل في المنتجة دينا العليمي، الكاتبة والناقدة منة الله عبيد، والممثلة والمخرجة مريم الفرجاني، والأكاديمية مريم حمدي، ساعد في صياغة برنامج حافل على كل المستويات، يضم أفلامًا متميزة من مختلف الأنواع والأشكال، يجمعها كلها الانشغال بقضايا المرأة الملحة".