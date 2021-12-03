تونس سوريا 0-1 Match en cours

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 20:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
دق 4': أوليفييه كاس كاوو يفتتح التسجيل لسوريا

Match en cours


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يواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 ابتداء من الساعة 20:00 ليلا نظيره السوري في الجولة


الثانية من مجموعات كأس العرب وذلك في ملعب البيت على الساعة الثامنة ليلا.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي التي سيعوّل عليها الإطار الفنّي:

فاروق بن مصطفى
غيلان الشعلالي
ياسين مرياح
بلال العيفة
محمد أمين بن حميدة
الفرجاني ساسي
محمد علي بن رمضان
فخر الدين بن يوسف
حنبعل المجبري
فراس بن العربي
سيف الدين الجزيري


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