سنية الدهماني: التونسي لا يهمه عيد ثورة لا في 17 ولا في 14 همه الوحيد القفة"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج اذاعة "الديوان" ان الشعب التونسي وأهالي سيدي بوزيد آخر اهتماماتهم تغيير عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر.وأضافت سنية الدهماني " التونسيون يريدون معرفة ان كانوا سيعملون ام لا وهل ان وضعهم الاقتصادي سيتحسن" متابعة " التونسي لا يهمه عيد ثورة لا في 17 ولا في 14 همه الوحيد القفة".وتابعت الدهماني " ككل مرة الرئيس قيس سعيد يتحدث عن ملفات ومواضيع ليست في اهتمامات الشعب".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،أعلن لدى إشرافه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.