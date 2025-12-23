انطلاق عدد من التظاهرات على هامش المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته الـ 57

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ad606467c97.71052330_fkgijpeohnmql.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت يوم أمس الاثنين سلسلة من الأنشطة والفقرات الملتئمة على هامش المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته الـ 57 التي ستلتئم من 25 الى 28 ديسمبر الجاري.

وفي هذا السياق احتضن فضاء دار لطيف بالمنطقة السياحية بدوز تظاهرة "ميس فستيفال" التي تضم ورشات في الخياطة وعدة عروض للباس التقليدي علاوة على ورشات في الطهي وأخرى في التجميل وعروض للأزياء، فيما تنطلق اليوم تظاهرة "تريكنغ" في الصحراء على مسافة 90 كلم بالتعاون مع جمعية صحرتنا فضلا عن مسابقة الفيلم الوثائقي.

ويكون الموعد يوم غد الأربعاء مع تنظيم الدورة الثانية من مسابقة الشاعر جمال الصليعي والدورة الأولى لمسابقة العزف البدوي بدار المسرح بدوز.





وأوضحت منظمة تظاهرة ملكة جمال المهرجان عايدة الحساني صباح اليوم لوات أن هذه الحدث الذي ينتظم على هامش المهرجان (أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري) يخصص للاحتفال باللباس التقليدي والتعريف بعادات وتقاليد الجهة في عدة مجالات على غرار الأكلة التقليدية مشيرة إلى أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في الحفاظ على الموروث التونسي على غرار لباس "الملية"، مع تثمين الكفاءات التونسية في اختصاص صنع وعرض اللباس التقليدي.



وأضافت أن اليوم الأول من هذه التظاهرة سيخصص لتنظيم مسابقة في الاكلة التقليدية التونسية بما فيها مختارات من التراث الغذائي للجنوب التونسي وخاصة منطقة دوز، مع تنظيم عروض للباس التقليدي لهذه المنطقة ليكون اليوم الثاني مخصصا لفلسطين حيث سيقع تقديم عروض للباس التقليدي الفلسطيني مع الاكلة الفلسطينية فضلا عن تقديم عروض فنية فلسطينية.

ويكون اليوم الأخير من تظاهرة ملكة جمال المهرجان مخصصا للمغرب العربي والخليج وذلك بمشاركة ممثلين عن العراق والسعودية وليبيا والجزائر.



