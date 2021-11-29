رئيس الجمهورية يدعو لترتيب الآثار القانونية لما ورد في تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بانتخابات 2019

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.وتناول اللقاء وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم.كما تم التطرق أيضا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.