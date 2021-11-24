عصام الشابي: لم يتحقق شيء من وعود رئيس الجمهورية

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 13:35 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الأربعاء 24 نوفمبر،الأمين العام للحزب الجمهوري ، عصام الشابي ، أنه بعد مرور حوالي 4 أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يتحقق شيء من الوعود المقدمة.

وأضاف عصام الشابي في حوار على راديو ماد أن مقاومة الفساد لا تكون بوضع بعض النواب في السجن وإصلاح القضاء لا يكون بوضع اليد عليه وتهديد القضاة"، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن البلاد تعيش أزمة مؤسسات لان هياكل الدولة مشلولة على غرار البرلمان المجمدة أعماله .
واعتبر عصام الشابي أن البرلمان يمكن أن يكون له دور في تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد .


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