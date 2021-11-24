زكريا بوقرة يعود لتحذيراته: الآلاف سيموتون إذا لم يتم فرض الحظر الصحي الشامل

حذر الدكتور زكريا بوقرة عبر تدوينة في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مجددا من سقوط الآلاف من الضحايا بسبب كورونا.وقال بوقرة ان الاف من التونسيين مهددين بالموت اذا لم تتولى الدولة القضاء كليا على فيروس كورونا، داعيا الى إقرار الحجر الصحي الشامل.وكانت وزارة الصحة، ذكرت أنه تم التصريح بشكل أولي بخمس وفيات (5) ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم الاثنين، مضيفة أنه سجل أيضا بنفس التاريخ، 145 تحليلا إيجابيا من مجموع 4177 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 3 فاصل 47 في المائة.وأوضحت الوزارة، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و354 وفاة.