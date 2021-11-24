شاهد اعمال حرق وشواء الأسرى: 12 سنة سجنا لعائد من داعش سوريا الارهابي

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق قيادي داعشي عاد من معاقله بعد أن كان يقاتل في صفوفه ،وكشفت الأبحاث وفق ملف القضية أنه كان حاضرا لعمليات تعذيب الأسرى وحرقهم كما شاهد عملية شواء بعضهم .

وخلال محاولته التسلل إلى تركيا عبر الحدود القى عليه الجيش التركي القبض ثم تم ترحيله لاحقا إلى تونس.



