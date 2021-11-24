سميرة السميعي بعد إصابتها بمرض خبيث: 'المُنقلب جمّد دفاتر علاجنا ومنعنا من التمتّع بخدمات الكنام'

استنكرت النائبة بالبرلمان المجمدة أنشطته وصلاحياتها عن كتلة حركة النهضة سميرة السميعي في تدوينة لها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2021 تبعات القرارات الرئاسية بتاريخ 25 جويلية الفارط والتي تسبب – حسب السميعي- في حرمان النواب من التغطية الصحية والاجتماعية ودون دفتر علاج، لأن المنقلب – في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد- جمّد دفاتر العلاج ومنعهم من التمتع بخدمات صندوق التأمين على المرض، مشيرة إلى أنها مصابة بالمرض بالخبيث ومضطرة اضطررت للقيام بالعديد من الفحوصات والتحاليل للتأكد من الاصابة ومعرفة مدى انتشارها ثم للقيام بعملية لاستئصال المرض.النائبة سميرة السميعي ختمت تدوينتها بعبارة: ''أقول للمنقلب و للسلطة الانقلاب حسبي الله ونعم الوكيل فيك على كل هاته الممارسات التي ربما حتى الاحتلال لم يمارسها مع خصومه وأقول لم ولن أتذلل من أجل تمكيني من حقي في العلاج و أن معي ربي اذا مرضت فهو يشفيني وعند الله تلتقي الخصوم ...''