اريانة: اغتصاب جماعي لتلميذة في حديقة

تمكن أعوان فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني باريانة الشمالية،امس من اماطة اللثام عن عملية اغتصاب جماعي تعرضت له تلميذة يوم 17 نوفمبر الجاري ،بعد أن عمد الجناة لجرها لحديقة بإحدى العمارات بجهة دار فضال سكرة والاعتداء عليها.

وقد تمكن أعوان الفرقة المذكورة من ايقاف كافة المتهمين وهم 4 شبان اعترفوا بما اقترفوه في حق الطفلة القاصر.



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة أذنت بالاحتفاظ بهم و تحرير محضر.



