رئيس الجمهورية يقوم بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 15:31 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تجول رئيس الجمهوريه قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودخل أحد المقاهي وتبادل التحية مع المواطنين وسط موكب غير رسمي، حسب ما لاحظه موفد (وات).

وتناول رئيس الجمهورية قهوة باحدى المقاهي المعروفة في شارع بورقيبة، والتي كان يرتادها منذ فترة الدراسة والتدريس بالجامعة، حسب ما رواه نادل بالمقهى.

https://www.facebook.com/watch/?v=


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