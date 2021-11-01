نتائج البطولة الوطنية لتجديف البحر ، شاطئ حلق الوادي

محمد خليل المنصوري

في صنف الفردي أكابر: محمد خليل المنصوري من الجمعية الرياضية للبحيرة بتوقيت 21 دقيقة و09 ثواني :في صنف الفردي كبريات: سارة الزمالي من جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة بتوقيت 25 د و 26 ث.في صنف الزوجي أكابر مختلط خديجة كريمي وغيث القادري من النادي البحري للبحرية التونسية بتوقيت 20 د و17 ث.في صنف الفردي أواسط محمد ريان حفصة من الجمعية الرياضية للبحيرة بتوقيت 21 د و36 ث :في صنف الفردي وسطيات أسماء بن سيدهم من الجمعية الرياضية للبحيرة بتوقيت 26 دقيقة و25 ثاانيةفي صنف الزوجي أوسط مختلط ياسمين بوطارى ومحمد أمين غرمول جمعية تيبازا للغوص والرياضات البحرية بأجيم بتوقيت 22 دقيقة و21 ثاانية.في صنف الفردي أصاغر محمد أمين حرشي أصاغر من نادي الرياضي والثقافي لللأدارة العامة للتكوين بصالمبو بتوقيت 26 د و 06 ث.في صنف الفردي صغريات هالة بالحاج محمد من النادي البحري بسوسة بتوقيت 24 دقيقة و46 ثاانيةفي صنف الزوجي أصاغر مختلط محمد أشرف القلاع ويسرى هذلي من نادي الرياضي والثقافي لللأدارة العامة للأمن بصالمبو بتوقيت 22 دقيقة و22 ثاانية