سعيّد يؤكد أن قاضي يملك عشرات العقارات وآخر يُخفي ملفّات تتعلق بقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي

سعيّد: هناك قضيّة عادية لم يقع البتّ فيها منذ 17 سنة إلى الآن

لكنه أكد لدى لقائه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفّال، أن "أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون، بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة، كالضغط والترهيب والرشاوي"، مُعربا عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.واعتبر، قيس سعيد بحسب مضمون شريط فيديو للمقابلة، أن وجود "قضاء مستقل خير من ألف دستور"، ملاحظا أن القضاء في تونس "مريض" وأن "تونس جريحة" وأن "من بين أسباب جرحها العميق، القضاء"، لكنه استدرك قائلا "إن أغلبية القضاة شرفاء، ويطبقون القانون ويحكمون ضمائرهم"، مقابل وجود قضاة آخرين قال إنه "يتم اختيارهم بناء على تحالفات سياسية لإسنادهم بعض المناصب"، وفق تقديره.وأضاف أن الفساد المستشري "هو في جزء من القضاة الفاعلين "، حسب تعبيره.واستظهر رئيس الجمهورية بوثائق تشير إلى امتلاك أحد القضاة لعشرات العقارات.وقال سعيّد "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه ..يعرفون كيف يُغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".ولفت سعيّد إلى أن قاضي ثاني تتعلق به عديد التجاوزات التي ارتكبها وتم إخفاء عديد الملفات وفي وقت من الأوقات رفض مد القضاء والمحكمة المختصة بالملفات التي عنده وكأنها ملفاته وهي موثقة بالفيديو خصوصا بالنسبة لقضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي".وأكد رئيس الجمهورية أن هناك قضية لم يقع البت فيها منذ 17 سنة إلى الآن.وقال رئيس الجمهورية "ماذا يعني أن تبقى قضية جارية لمدة أكثر من عقد؟.. هناك ملف لقضية عادية 17 سنة ولم يتم البت فيها إلى الآن".وتابع سعيد "إلي قام بالقضية يمكن راهو مات وراهي عدول تنفيذ ومحامين وخبراء ولم يقع البت في القضية".