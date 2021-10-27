السجن مدى الحياة لعدل تنفيذ بتهمة تدليس أحكام قضائية

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 10:20قراءة: 0 د, 31 ث
علمت اذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق عدل تنفيذ معزول لتنفيذ حكم جنائي غيابي قضى بسجنه بقية العمر مع 24 عاما من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، وعينت له جلسة اعتراضية ليوم 29 نوفمبر القادم للاعتراض على الحكم المذكور.

وتفيد أوراق ملف القضية أن عدل التنفيذ المعزول تم ايقافه من طرف أمن سيدي البشير استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل حكم غيابي قضى بسجنه بقية العمر مع 24 عاما سجنا على خلفية تورطه في تدليس أحكام قضائية ومحاضر تنفيذ واعلامات وغيرها من الوثائق القضائية .

المصدر - موزاييك

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