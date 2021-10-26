غازي الشواشي: سأضع نفسي على ذمة النيابة العمومية

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 21:29قراءة: 1 د, 18 ث
إعتبر غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير أملاك الدولة السابق، أن رئيس الجمهورية يستهدفه شخصيا بسبب معارضته لمسار 25 جويلية وذلك على خلفية إثارة قيس سعيد لملف تسويغ أرض فلاحية بمبلغ اعتبر زهيدا في فترة تولي الشواشي لوزارة أملاك الدولة.

كما أكد الشواشي أنه سيضع نفسه على ذمة النيابة العمومية بخصوص هذا الملف معتبرا أن العقد ابرم بصفة قانونية ولا تشوبه شائبة، وفق تصريحه لبرنامج RDV9 على قناة التاسعة، الثلاثاء.

كما دعا غازي الشواشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التخلي عن حصانته، معتبرا أن الرئيس يستعمل صلاحياته لضرب خصومه السياسيين وتشويههم ، وفق قوله.
كما أكد الشواشي أن رئيس الجمهورية تعمد إثارة ملف عقد تسويغ أرض فلاحية بجهة بن عروس وربطه بشبهة رشوة، كما دعاه إلى إعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق بخصوص إجراءات هذا الملف، مؤكدا أنه يضع نفسه على ذمة القضاء ويتحمل مسؤوليته كاملة.


يذكر أن رئيس الجمهورية قال يوم الاثنين لدى استقباله محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، أن أمامه قضية لشخص تورط في ما لايحصى ولا يعد من القضايا, من الإرشاء و الإرتشاء إلى الإستيلاء على أراضي دولية و أسواق ولايات باجة وسوسة ومنوبة وشيكات دون رصيد وغيرها.

و أضاف رئيس الدولة،أن هذا الشخص تمكن من استغلال أرض تبلغ مساحتها ال147 هكتارا، بمقتضى عقد تم توقيعه في 30 جوان 2020 مقابل 27 ألف دينار فقط في السنة بعد دفعه رشوة تقدر ب80 ألف دينار لإحدى البلديات.

و أكد رئيس الجمهورية أن الملف موجود ولكنه مازال يعمل دون محاسبة أو ملاحقة فقط لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لحزب معين حسب قوله.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235004

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 26 Octobre 2021 à 21h 44m |           
على حد علمي لا دخل لحصانة رئيس الجمهورية في الموضوع، فهو ليس محل تتبع في شبهة فساد. و إذا كنت تنوي مقاضاته فلا أحد يمنعك من ذلك لكن بعد أن تثبت الأبحاث أنك بريء و يصدر القضاء حكما بهذه البراءة. و لا أظن أنك موضوع شبهة فساد لأول مرةَو لست في حاجة لأن أذكرك بذلك فأرشيف بعض القنوات التلفزية كفيل بذلك



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