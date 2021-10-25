الطبوبي: الاتحاد يدعو لنظام سياسي متوازن لا عودة فيه للحكم الفردي

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 12:17قراءة: 0 د, 38 ث
نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وجود قطيعة بينه وبين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

وأضاف في تصريح اليوم لاذاعة "الجوهرة أف أم" على هامش ورشة عمل لمناقشة آفاق وتحديات :"إتفاق التبادل الحر بالقارة الإفريقية"، أن "الاختلاف في وجهات النظر لا يعني وجود توتر وخلافات"، وفق قوله.


Credits Jawhara FM

وأوضح أن رئيس الجمهورية "حرّ في خياراته في صورة إقصاء الاتحاد والمجتمع المدني والطيف السياسي من الحوار الوطني".

ودعا الطبوبي إلى التعقّل والحكمة والرصانة في هذه الفترة، محذرا من شبكات التواصل الاجتماعي ومن "وجود مندسين هدفهم تخريب مسار 25 جويلية والعودة بتونس إلى الوراء".

وأكد أن الاتحاد يدعو لنظام سياسي متوازن لا عودة فيه للحكم الفردي، و أنه يعمل على بلور تصور للقانون الانتخابي والنظام السياسي في تونس.

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