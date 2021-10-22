يمينة الزغلامي تعلن انسحابها الحياة السياسية نهائيا

أكدت يمينة الزغلامي النائب بالبرلمان المعلقة أعماله انسحابها رسميا من الحياة السياسية .
وفي تصريح لإذاعة " الديوان" اف ام أكدت الزغلامي أنها لن تشارك في مؤتمر النهضة القادم، في المقابل أكدت أنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية.
وقالت يمينة الزغلامي أنها قامت بالتسجيل في إحدى الجامعات وستواصل مسارها الأكاديمي.
وفي تصريح لإذاعة " الديوان" اف ام أكدت الزغلامي أنها لن تشارك في مؤتمر النهضة القادم، في المقابل أكدت أنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية.
وقالت يمينة الزغلامي أنها قامت بالتسجيل في إحدى الجامعات وستواصل مسارها الأكاديمي.
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