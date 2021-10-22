يمينة الزغلامي تعلن انسحابها الحياة السياسية نهائيا

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 16:56قراءة: 0 د, 16 ث
أكدت يمينة الزغلامي النائب بالبرلمان المعلقة أعماله انسحابها رسميا من الحياة السياسية .
وفي تصريح لإذاعة " الديوان" اف ام أكدت الزغلامي أنها لن تشارك في مؤتمر النهضة القادم، في المقابل أكدت أنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية.
وقالت يمينة الزغلامي أنها قامت بالتسجيل في إحدى الجامعات وستواصل مسارها الأكاديمي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234731

Sarramba  (Russian Federation)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 17h 38m |           
وهي كانت في السياسة ؟؟؟؟



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