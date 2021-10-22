يمينة الزغلامي تعلن انسحابها الحياة السياسية نهائيا

أكدت يمينة الزغلامي النائب بالبرلمان المعلقة أعماله انسحابها رسميا من الحياة السياسية .وفي تصريح لإذاعة " الديوان" اف ام أكدت الزغلامي أنها لن تشارك في مؤتمر النهضة القادم، في المقابل أكدت أنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية.وقالت يمينة الزغلامي أنها قامت بالتسجيل في إحدى الجامعات وستواصل مسارها الأكاديمي.