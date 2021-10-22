مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ حول استرجاع الأموال المنهوبة: 'الدول ليست أكشاكا والملف يستوجب إرادة قضائية وإدارية'

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 12:54قراءة: 0 د, 45 ث
اعتبر اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ، أن تونس وعلى مدى الـ10 سنوات الأخيرة فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.

وانتقد القروي في حوار له في اذاعة شمس، ما وصفه بانعدام الإرادة التقنية في التعاطي مع الملف، وأشار إلى تخاذل بعض القضاة في الموضوع.

وشدد المتحدث على أن استرجاع الأموال المنهوبة هو عمل قضائي وإداري بدرجة أولى ومن ثم يأتي دور إرادة الدولة.

وعلّق مهاب القروي على تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد أمس، والتي دعا فيها الدول الأجنبية إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى تونس، وقال القروي إن الدول ليست أكشاكا.

وأشار إلى أن عدة قضايا لم يتم الحكم فيها، معتبرا ما تم استرجاعه من سويسرا 'حكاية فارغة ولا قيمة له مقارنة بما تم نهبه'.

ودعا القروي إلى عدم الإقتصار على استرجاع الأموال فقط، بل يجب الكشف عن الحقيقية كاملة والوقوف على الثغرات التي تم اعتمادها لسرقة الأموال.


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