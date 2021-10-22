مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية : قيس سعيد ونجلاء بودن في الصدارة

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 09:02قراءة: 0 د, 35 ث
كشف البارومتر السياسي لمؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب و الخاص بشهر أكتوبر, عن تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد لقائمة الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة كبرى لدى التونسيين بنسبة 71 بالمائة.

و احتلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن المرتبة الثانية بنسبة 51 بالمائة يليها عبد الفتاح مورو الذي عاد للظهور ليتقاسم المرتبة الثالثة مع القيادي المستقيل من النهضة عبد اللطيف المكي بنسبة 17 بالمائة يليهما الصافي سعيد بنسبة 16 بالمائة.

الانعدام الكلي للثقة

وقد تصدر رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائمة الانعدام الكلي للثقة بـ90 بالمائة.

يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بــ 85 بالمائة ثم النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف بنسة 81 بالمائة والرئيس الاسبق المنصف المرزوقي بنسبة 80 بالماية .

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