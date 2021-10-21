والدة احد المفقودين: " جيبولي ولدي راهو كعبة وحدة يخدم عليا"

نشرت اذاعة MFM فيديو لأهالي مفقودين في رحلة غير شرعية انطلقت من ولاية المنسيتر.

وأثارت ام لأحد المفقودين تعاطفا بعد ان طالب السلطات بإعادة ابنها قائلة من شدة اللوعة "ارحموني وجيبولي ولدي راهو كعبة وحدة مشى يخدم علي كان جا يعرف مايمشيش"



وكان مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا،أعلن يوم الثلاثاء، بأنه تم القبض على المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير نظامية على متن مركب صيد يقل 30 فردا غرق قبالة سواحل المهدية.



وبين بن جحا، في تصريح اعلامي، أن الوحدات الأمنية ألقت القبض أيضا على أحد وسطاء هذه العملية التي راح ضحيتها، إلى حد الآن، 4 شبان فيما تم انقاذ 7 آخرين ويجري البحث عن المفقودين وعددهم 19 شخصا منذ تاريخ الحادثة 17 أكتوبر.

وأكد المتحدث على أن عدد الموقوفين، من الضالعين في تنظيم هذه الرحلة، بلغ 8 أنفار، يواجهون جميعا حكما قد يصل إلى 20 سنة سجنا، باعتبار أن أي تكوين لوفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة وينجم عنه موت يواجه هذه العقوبات.



يشار إلى أن قارب صيد بحري غرق قبالة سواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية وعلى متنه 30 فردا غادروا شاطىء منطقة البغدادي من ولاية المنستير والمتاخمة لولاية المهدية في رحلة هجرة سرية.



