اتحاد الشغل يردّ على قيس القروي: لولا الحوار الوطني لما كانت هناك انتخابات ولما أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية

رد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، على قيس القروي عضو في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي انتقد الحوار الوطني.
وقال القصيبي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايبسبوك أنه لولا الحوار الوطني ودور الرباعي للحوار والأحزاب وحصول تونس على جائزة نوبل للسلام لما كانت هناك انتخابات ولما أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية.
وكان الناشط السياسي في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فال أن الحوار الذي يعتزم رئيس الدولة تنظيمه سيكون مخالفا للحوارات السابقة.
وفي حوار له على اذاعة شمس، أفاد قيس القروي أن الحوار المرتقب سيُشارك فيه الجميع ولن يُقصي أي طرف.
وانتقد القروي الحوار الوطني برعاية الرباعي (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، عمادة المحامين، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان)، الذي انتُظم سنة 2013، معتبرا أنه لم يكن الحل في تلك الفترة التي عاشت فيها تونس أزمة سياسية كبرى.
وبخصوص حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني لجائزة نوبل للسلام سنة 2015، قال قيس القروي 'جائزة نوبل للسلام هي جائزة مُسيسة'.
ورد القصيبي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" المدعو قيس القروي الذي يدعي أنه ناشط سياسي ومتطوع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ففي حوار له في برنامج ستوديو شمس، ينتقد الحوار الوطني برعاية الرباعي (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، عمادة المحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، الذي انتظم سنة 2013، معتبرا أنه لم يكن الحل في تلك الفترة التي عاشت فيها تونس أزمة سياسية كبرى.
وقال القصيبي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايبسبوك أنه لولا الحوار الوطني ودور الرباعي للحوار والأحزاب وحصول تونس على جائزة نوبل للسلام لما كانت هناك انتخابات ولما أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية.
وكان الناشط السياسي في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فال أن الحوار الذي يعتزم رئيس الدولة تنظيمه سيكون مخالفا للحوارات السابقة.
وفي حوار له على اذاعة شمس، أفاد قيس القروي أن الحوار المرتقب سيُشارك فيه الجميع ولن يُقصي أي طرف.
وانتقد القروي الحوار الوطني برعاية الرباعي (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، عمادة المحامين، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان)، الذي انتُظم سنة 2013، معتبرا أنه لم يكن الحل في تلك الفترة التي عاشت فيها تونس أزمة سياسية كبرى.
وبخصوص حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني لجائزة نوبل للسلام سنة 2015، قال قيس القروي 'جائزة نوبل للسلام هي جائزة مُسيسة'.
ورد القصيبي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
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