قرطاج: محاصرة عنصرين اجراميين محلا 62 منشور تفتيش

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج أول أمس من محاصرة وايقاف عنصرين اجراميين محلا 62 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية من اجل قضايا تحيل وسلب وسطو.



وبعرضهما على المتضررين تعرفوا عليهما منذ الوهلة الاولى .



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهما على العدالة لمحاكمتهما من اجل ما نسب إليهما من تهم.



