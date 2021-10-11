حاكم التحقيق العسكري يصدر قراره في حق النائب باتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي

استنطق صباح اليوم الاثنين 11 اكتوبر 2021 حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة النائب باتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي لاكثر من ثلاث ساعات فيما عرف بملف قصيدة احمد مطر التى اتهم فيها بالاساءة لرئيس الجمهورية، وقد قرر قاضي التحقيق الابقاء عليه بحالة سراح .



وللتذكير فان حاكم التحقيق العسكري كان قد اصدر بطاقة ايداع في حق الاعلامي عامر عياد في نفس الملف يوم الثلاثاء الماضي .



وشملت عبد اللطيف العلوي ايضا الابحاث فيها عرف بملف غزوة المطار وقد قرر القضاء العسكري ابقائه ايضا بحالة سراح على ذمة القضية شأنه شأن النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد .



