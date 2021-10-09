نجلاء بودن تطلع رئيس الجمهورية على سير عملية تشكيل الحكومة

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 16:46قراءة: 0 د, 38 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة.
واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على سير عملية تشكيل الحكومة.


يشار الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء

كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233892

Mandhouj  ()  |Samedi 09 Octobre 2021 à 17h 39m |           
يسقط الإنقلاب في تونس
كل قرارات و مراسيم قيس سعيّد منذ الإنقلاب 25 جويلية، باطلة. تونس عندها دستور واضح في كل الحالات، و الرئيس قيس سعيد تعدى الدستور. بتعيين رئيس حكومة قيس سعيد يصر على المضي في إنقلابه. لم ينتخب الشعب قيس سعيد لهذا ... إسترجاع الدولة و الديمقراطية، ضرورة تاريخية.
بن علي هرب
قيس سعيد إرحل



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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