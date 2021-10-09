عبير موسي لقيس سعيد... يا تمركي... يا رجّع الكورة توّ نمركيو احنا

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح بمقهى سياسي بالمنستير يوم 7 أكتوبر انها تنتظر من رئيس الجمهورية ان يسجل هدفا في مرمى الغنوشي لإصلاح البلاد وإبعاد الإخوان...وأضافت عبير موسي " يا رئيس ننتظر منك إغلاق مقر اتحاد القرضاوي وترتحنا من الغنوشي وتسجل الهدف".وقالت عبير موسي " كان يا رئيس باش تمركي والا هات الكورة تو نمركيو وحدنا" مضيفة " نرفض الخروج من منطق الجمهورية الى منطق اللجان الشعبية".يذكر ان رئيس الجمهورية ، كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومةيشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.