الجبل الاحمر محاصرة عون امن باسلحة بيضاء والاعتداء عليه

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف زمني وجيز من اماطة اللثام عن براكاج مروع تعرض له عون امن ،حيث اعترض سبيله شخصان خلال مروره بجهة الجبل الاحمر وحاصراه باسلحة بيضاء ثم عنفاه وافتكا منه دراجته النارية وقاما لاحقا بالتفريط فيها بالبيع .



وقد تمكن اعوان الفرقة المذكورة من حجزها واعادتها مجددا للشاكي.



وبعرض المتهم الأول على المتضرر تعرف عليه منذ الوهلة الاولى في حين ادرج شريكه بالفرار وصدر في شانه منشور تفتيش .



