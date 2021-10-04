الهايكا توجه لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “شمس أف.أم” بخصوص استعمال اللغة

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 04 أكتوبر 2021، لفت نظر إلى القناة الإذاعية الخاصة “شمس أف.أم”، وذلك في علاقة بالخرق المسجل في حلقة من برنامج “planet shams” التي تم بثها بتاريخ 19 سبتمبر 2021 والمتمثل في الخلط بين اللهجة التونسية واللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية سواء في تناول مختلف المواضيع المطروحة بالحلقة أو في التعليق عليها.



ودعت الهيئة الإذاعة إلى الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات في المضامين الإعلامية، وإلى تجنب استعمال اللغة الهجينة وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة عربية كانت أو دارجة مهذبة. كما دعت مقدمي البرامج إلى الحرص على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف، التزاما بالنصوص والتراتيب الجاري بها العمل.



