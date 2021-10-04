زهير المغزاوي يكشف: النهضة لن تكون طرفا في الحوار الذي يعتزم قيس سعيّد اطلاقه

قال الاثنين 4 سبتمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لإذاعة موزاييك أن حركة النهضة لن تكون طرفا في الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية قيس سعيّد إطلاقه في وقت لاحق.
وأكد مغزاوي أنه التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات وأعلمه أنه سيدعو إلى حوار إثر إعلان تركيبة الحكومة.
وكان بيان لقصر الإليزيه قد كشف في وقت سابق أن قيس سعيّد قد أعلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتزامه إطلاق حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية.
وأكد مغزاوي أنه التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات وأعلمه أنه سيدعو إلى حوار إثر إعلان تركيبة الحكومة.
وكان بيان لقصر الإليزيه قد كشف في وقت سابق أن قيس سعيّد قد أعلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتزامه إطلاق حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية.
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