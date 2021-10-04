زهير المغزاوي يكشف: النهضة لن تكون طرفا في الحوار الذي يعتزم قيس سعيّد اطلاقه

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 12:18قراءة: 0 د, 25 ث
قال الاثنين 4 سبتمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لإذاعة موزاييك أن حركة النهضة لن تكون طرفا في الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية قيس سعيّد إطلاقه في وقت لاحق.


وأكد مغزاوي أنه التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات وأعلمه أنه سيدعو إلى حوار إثر إعلان تركيبة الحكومة.

وكان بيان لقصر الإليزيه قد كشف في وقت سابق أن قيس سعيّد قد أعلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتزامه إطلاق حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233539

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 13h 27m |           
بلاش بيه ها الحوار متاعكم, فارضتو مامتكم فرنسا, كلكم خماسة عندها, سيراعي هذا الحوار مصلحة فرنسا اولا ولو كان على حساب مصلحة الوطن, لان فرنسا تعتبر الشعب التونسي des indigènes

Sarramba  (Europe)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 12h 54m |           
حوار بع تركيب الحكومة؟؟؟؟
حوار على ما ذا؟؟؟ على مخازن البطاطة العشوائيين؟؟؟؟؟

Radhiradhouan  (United Kingdom)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 12h 05m |           
زهير المغراوي مهندس الإنقلابات والناطق الرسمي بإسم بشار الأسد وقيس سعيد ومن يتبعهما



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