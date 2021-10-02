عبد اللطيف المكي: ''أي حكومة تُعيّن على خلاف دستور 2014 هي غير شرعية وقراراتها باطلة''

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي، السبت 2 أكتوبر، إن "أي حكومة تُعيّن على خلاف إجراءات دستور 2014 فهي غير شرعية وقراراتها باطلة".وأضاف المكّي في تدوينة نشرها على صفحته الرّسميّة على موقع فايسبوك أن "من يشارك فيها يُعد مشاركا في الإنقلاب."يذكر ان رئيس الجمهورية ، كلف مساء الاربعاء نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة في اقرب الاجاليشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.