سعيّد لبودن: ''أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عنك''

لن نقبل بأيّ تدخل في اختياراتنا

اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الخميس، أن تكليف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيارها لهذا المنصب، يمثل "شرفا لتونس وللمرأة التونسية"، مؤكدا "يقينه بنجاحها في المهمة التي قبلت بها، وفي ضرب موعد مع التاريخ"، حسب قوله.وأضاف "أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عن أول إمرأة عربية تتولى رئاسة الحكومة.. نحن نصنع التاريخ معا وسنواصل" وفق تعبيره.وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تكليف نجلاء بودن شرف لتونس وللمرأة التونسية، متابعا "أنا على يقين من أنك ستنجحين في هذه المهمة التي قبلت بها".وأكّد رئيس الجمهورية أنّه لن يخضع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق، مضيفا أنّه اختار طريقا أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس.وقال إنّ ''الحقيقة بدأت تظهر للعيان ومن أراد أن يشكك ويحبط العزائم فليعلم أنه سيصطدم بجدار سميك ستتكسر عليه كل محاولات الابتزاز أو فرض اختيارات معينة".وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والانجار بعيدا عن مصاصي دماء التونسيين، في إشارة إلى اختيار الفريق الحكوميّ القادم.وتابع سعيّد "لن نقبل بأيّ تدخل في اختياراتنا.. نحن مسؤولون.. ومن يحاول التسلل لفرض اسمه فليعلم أن محاولاته ستبوء بالفشل".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد كلف الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة، ودعاها إلى اقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، معربا عن الأمل في أن يكون الفريق الحكومي متجانسا.