أحمد ونيّس: نجلاء بودن تشرّفنا وتشرّف تونس فهي بنت بورقيبة ولا تضع لا تقريطة ولا حجاب و لا نقاب

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 20:30قراءة: 0 د, 50 ث
رحّب الخميس 30 سبتمبر، وزير الخارجية السابق أحمد ونيس بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لنجلاء بودن لتشكيل الحكومة القادمة.
وصرح بأن هناك موجة من الاستحسان في تونس وخارج تونس باختيار المهندسة نجلاء بودن الذي قال انها تشرّف تونس لأنها بنت بورقيبة ولا تضع لا تقرسطة ولا حجاب ولا نقاب حسب تعبيره.



يذكر ان رئيس الجمهورية ، كلف امس الاربعاء نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة في اقرب الاجال

يشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء

كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 233379

Anis7777  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 07h 05m |           
كلامه يدل على حقده الأعمي على الإسلام

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 06h 56m |           
التقريطة كان موش امك لبستها راهي جدتك لبستها وتشرفك وتعرفك يا واطي، الشيب والعيب يفسد كبرك د ما هو فاسد

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 06h 12m |           
إن كان ونيس يقصد أن بودن عاصية لله عز وجل فلا نثق فيها.

Humanoid  (Japan)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 23h 57m |           
على أساس بورقيبة خلّى تونس كي سنغفورة ولا كوريا مثلا.
تي ماهو الهم اللي عايشين فيه في جرة السياسة اللي اتبعها هو وخلفه.. المخاليع الزوز هوما اللي وصلوا تونس للي وصلته اليوم، واللي صار بعد 2011 ماهو إلا فتح لغطاء عن القذارة والزبلة (أكرمكم الله) اللي خلاوها، وهانا نشوفوا في المصايب.
قال بورقيبة قال.. اللي يسمع يقول السيد كان جايب الصيد من ذيله، وهو اللي فلح فيه كان قتل المعارضين ليه، وترسيخ سياسة التقسيم الجهوي لتونس.

Amor2  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 22h 41m |           
Poooooofff
أبدع الإخشيدي المنقلب في التقسيم......
إنشاء الله تلحق المقبور بورقيبة عن قريب... و هناك أحكي معاه على المشاريع الجهنمية و بئس المصير تصلونها...

Aziz75  (France)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 21h 59m |           
لا أفهم معنى الثقافة و الحجاب و غيره من الكلمات و الألفاظ الرديء.المثل العامي يقول،قالوا منين هاك العرف،قالوا من هاك الشجرة."بنت بورقيبة" .التقدم ليس بالتعري أو من عدمه.التقدم بالعمل الحقيقي،بالعقل المدبر،الابتعاد عن التبعية و عدم التقليد البيئة.

Jamelk  (Nigeria)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 20h 53m |           
الشيب والعيب عاقبتك منتنه يا ونيس



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 01 أكتوبر 2021 | 24 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:30 12:16 06:15 04:48
Babnet
21°
Babnet28°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2032°-2131°-2325°-22
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   1178,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive