عبير موسي: نأمل ألا يكون سعيد يتفصى من المسؤولية بتكليفه نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 18:38قراءة: 0 د, 54 ث
عبّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن استغرابها واستغراب حزبها من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة.

وأوضحت عبير موسي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الأمر 117 ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يُعيِن رئيس الحكومة ويُعين الوزراء وكتاب الدول.

وقالت موسي، نأمل ألا يكون قيس سعيد قد كلّف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة تفصيا من المسؤولية.


يذكر ان رئيس الجمهورية ، كلف امس الاربعاء نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة في اقرب الاجال

يشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء

كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233367

Amor2  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 22h 45m |           
خِنصر .. بِنصر.. ِوســـــــــــــــــــطْ.................... سبابة .. إبهام...



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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