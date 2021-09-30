منى كريّم: الصلاحيات الموكولة لبودن لا تتعدى مستوى تنفيذ السياسات التي يضبطها رئيس الدولة

قانونيا البرلمان لم تعُد له السلطة التشريعيّة وأصبح دوره مقتصرا على الوظيفة الرقابيّة

قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، إن الصلاحيات الموكولة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن لا تتعدى مستوى تنفيذ السياسات التي يضبطها رئيس الجمهورية.وأضافت منى كريّم، خلال مداخلتها، في اذاعة شمس اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أن الصلاحيات الممنوحة لرئيسة الحكومة تتماشى مع ساعد الرئيس أو وزير أول أو أوّل الوزراء.وشددت على أن كل الصلاحيات موكولة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليس إلا مساعدا له وخطته تنفيذ سياسيات رئيس الدولة.واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أن نجلاء بودن رمضان هي رئيسة حكومة مؤقتة وليست رئيسة حكومة مكلفة لأنه تم تعيينا وفقا للأمر 117 وليس للفصل 89 من الدستور.وقالت منى كريّم، في تعليقها على دعوة عدد من النواب لاستئناف عملهم البرلماني بداية من الغد "قانونيا البرلمان لم تعُد له السلطة التشريعيّة وأصبح دوره مقتصرا على الوظيفة الرقابيّة" والسلطة التشريعية أصبحت بيد رئيس الجمهورية.وأوضحت منى كريّم، أنه قانونيا لم يقع حلّ البرلمان خاصة وأن آلية حلّ البرلمان غير متوفرة مبرزة أن التجميد ليس له تصنيف قانوني.ولفتت أستاذة القانون الدستوري، إلى أنها تعتبر الدستور انتهى.