جوهر بن مبارك: قيس سعيّد وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 15:43قراءة: 0 د, 35 ث
علق الأربعاء 29 سبتمبر، الناشط السياسي والأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك على تعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة.
واعتبر بن مبارك أن قيس سعيد " وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان".
وكتب بن مبارك على صفحته بالفايسبوك:
"وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان. مؤسف ان تشكّل أول امرأة في تاريخ تونس أوّل حكومة غير شرعية في تاريخ تونس."



يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233277

Franchise  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 20h 22m |           
Cet individu ben mbarek aurait mieux fait de boucler ... sa bouche ... pour ne pas dire sa gueule. Laissez cette Dame travailler et cessez les critiques stériles et vos balivernes. Une bonne partie des tunisiens vous a vomi Game over. A ce ben mbarek occupes toi de tes étudiants et arêtes de faire la tournée des plateaux TV pour débiter des diatribes.

Amor2  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 15h 48m |           
كان تبدل إسمك بندير يكون أفضل...

Hindir  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 15h 37m |           
كلكم تشترطون مصادقة البرلمان. لن يجتمع البرلمان و لن تطلب منه المصادقة على الحكومة و رئيستها، و بالتالي ستعتبرونها غير شرعية. لستم من سيحدد شرعيتها من عدمها، أنتم في حد ذاتكم لستم أهلا للثقة. من سيحدد مدى شرعيتها هي الإدارة التونسية بوزاراتها و ولاتها و معتمديها و عمدها، ثم المجتمع المدني و مختلف المنظمات المهنية الوطنية. فإذا رفض كل هؤلاء أوامر صادرة عن الحكومة، آنذاك تصبح غير شرعية. و في كل الحالات، يجب أن تعرفوا أن حراك 25 جويلية أفقدكم
الشرعية، فعودوا لاكتسابها أو أغلقوا أفواهكم النتنة. قالك أستاذ قانون دستوري، ما تجيش حتى شاوش في ماخور



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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