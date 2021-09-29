جوهر بن مبارك: قيس سعيّد وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان

علق الأربعاء 29 سبتمبر، الناشط السياسي والأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك على تعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة.واعتبر بن مبارك أن قيس سعيد " وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان".وكتب بن مبارك على صفحته بالفايسبوك:"وظّف المرأة ووضعها على فوهة بركان. مؤسف ان تشكّل أول امرأة في تاريخ تونس أوّل حكومة غير شرعية في تاريخ تونس."يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.