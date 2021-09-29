اللومي: رصد عشرات المليارات لتمويل مؤتمر الفرنكفونية يذكرني بتمويل المؤتمر الأفخارستي زمن الاستعمار

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 08:10قراءة: 0 د, 52 ث
قال النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عياض اللومي، إن ''تنظيم وتمويل مؤتمر الفرنكفونية بتونس يذكره بالمؤتمر الأفخارستي زمن الاستعمار''.


وأضاف اللومي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''الزعيم بورقيبة اعترض على المؤتمر الافخارستي وعلى الطقوس التي تمس الهوية لأن السكوت عنها في ذلك التاريخ يعتبر خيانة واليوم ونحن في مخاض عسير والدولة تجابه خطر التفكك والافلاس تحت نير الأحكام العرفية ووطأة الانقلاب ترصد دولة قيس سعيد عشرات المليارات من أجل (الدولة الحامية) .. في حين الميزانية تختنق والشعب يقتات من الفتات تماما مثلما تم رصد مبالغ طائلة من خزينة احمد باي الثاني لتمويل المؤتمر الافخارستي رغم ديون تونس وافلاسها في تلك الفترة''.

وتساءل عياض اللومي قائلا: ''هل لهذا علاقة بصمت فرنسا التي أنجبت جان جاك روسو ومنتسكيو وغيرهم واصلت للعقد الاجتماعي والفصل بين السلط وغير ذلك، صمت الدولة العريقة ديمقراطيا عن انقلاب سافر على الدستور والمؤسسات الشرعية وتجميع كل السلطات من قبل قيس سعيد بين يديه؟ هل أن رغبة فرنسا في إنجاح انعقاد مؤتمر الفرنكفونية بتونس يبرر غض النظر على فضاعات قيس سعيد ونسفه المسار الديمقراطي في تونس''، حسب تعبيره.



Commentaires


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Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 08h 48m |           
Hindir اللومي مقاربة موفقة ... يزي مالتبندير ......

Hindir  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 08h 10m |           
عياض اللومي، مبروك، لقدتحصلت على لقب أمير الكذب و المغالطات. بالأمس، زيفت حقيقة لا جدال فيها بادعائك أن احتجاج يوم الأحد الفارط ضم 40000 شخص و هددت بمحاسبة القناة الوطنية الأولى. أتحداك إن كان لك ذرة من الروجولة أن تقاضي هذه القناة بتهمة ترويج أخبار و صور مضللة. و اليوم، تريد إيهام الرأي العام بأن قيس سعيد رصد عشرات المليارات لاحتضان القمة الفرنكوفونية. تستبله من؟ إسناد احتضان تونس للقمة الفرنكوفونية تم في اختتام الدورة 16 لنفس القمة و التي عقدت
بمدغشقر سنة 2016.هل تسمع؟ هل ترى؟ سنة 2016.سنة 2016.سنة 2016.هل اعترضت آنذاك على احتضان تونس لهذه القمة؟ هل لسعيد دخل في رصد الميزانية المخصصة لاحتضان هذه القمة؟ لكنك خسيس و تمتهن التشوه بكل الأساليب، و أنت تعلم جيدا أن حراك 25 جويلية كان من مطالبه الأساسية التخلص من نواب البرلمان الذين هم على شاكلتك، فقبح الله وجهك ما دمت حيا و لا رحمك أو خفف عنك يوم مماتك ثم يوم مثولك بين يده. لن تضيف لي أنت أو قيس سعيد شيئا، و لكني أردت كتابة هذا التعليق لأنبه
من خطورة أمثالك على الحياة السياسية في تونس، أمثالك الذين لا يتورعون عن الكذب و يتحالفون حتى مع الشيطان لبلوغ مآربهم. أخيرا أتمنى لك طول العمر و أرذله

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 07h 55m |           
مؤتمر الفرنكفونية هو الذي يقيد حاليا ايدي قيس سعيد ويمنعه من حل البرلمان والرد بقوة على معارضيه
ومن المتوقع ان يكون الوضع في تونس بعد المؤتمر مختلف تماما عما هو عليه اليوم



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