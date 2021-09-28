السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي يتهم سعيّد بإخلاف وعده

عبّر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عن قلقه البالغ من التطورات في تونس، وقال إن من المهم أن تظل واشنطن منخرطة عندما يقوَّض نظام الحكم في البلاد .
وأوضح ميرفي -في مقال- أنه حثَّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ، وتحديد خطة إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وقال السيناتور الديمقراطي البارز إن الرئيس سعيّد نقض ما وعد به بإعلان نيته الحكم بمرسوم، وتعليق أجزاء من الدستور.
واعتبر ميرفي أن خطوات الرئيس التونسي تتعارض مع التزامه بحماية ودعم الديمقراطية، وأن على واشنطن أن تعيد النظر في حزمة المساعدات الأمنية الأميركية لتونس.
يذكر أن كريس ميرفي كان في زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس، يومي 4 و5 سبتمبر الجاري .
ويشار إلى أن عدد من المواطنين نفذوا يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور.
ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأوضح ميرفي -في مقال- أنه حثَّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ، وتحديد خطة إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وقال السيناتور الديمقراطي البارز إن الرئيس سعيّد نقض ما وعد به بإعلان نيته الحكم بمرسوم، وتعليق أجزاء من الدستور.
واعتبر ميرفي أن خطوات الرئيس التونسي تتعارض مع التزامه بحماية ودعم الديمقراطية، وأن على واشنطن أن تعيد النظر في حزمة المساعدات الأمنية الأميركية لتونس.
يذكر أن كريس ميرفي كان في زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس، يومي 4 و5 سبتمبر الجاري .
ويشار إلى أن عدد من المواطنين نفذوا يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور.
ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
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