السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي يتهم سعيّد بإخلاف وعده

السناتور الديمقراطي كريس ميرفي رئيس الوفد الأمريكي الذي زار تونس يومي 4 و5 سبتمبر
Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 09:25قراءة: 0 د, 59 ث
عبّر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عن قلقه البالغ من التطورات في تونس، وقال إن من المهم أن تظل واشنطن منخرطة عندما يقوَّض نظام الحكم في البلاد .
وأوضح ميرفي -في مقال- أنه حثَّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ، وتحديد خطة إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وقال السيناتور الديمقراطي البارز إن الرئيس سعيّد نقض ما وعد به بإعلان نيته الحكم بمرسوم، وتعليق أجزاء من الدستور.

واعتبر ميرفي أن خطوات الرئيس التونسي تتعارض مع التزامه بحماية ودعم الديمقراطية، وأن على واشنطن أن تعيد النظر في حزمة المساعدات الأمنية الأميركية لتونس.

يذكر أن كريس ميرفي كان في زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس، يومي 4 و5 سبتمبر الجاري .

ويشار إلى أن عدد من المواطنين نفذوا يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور.

ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233176

Zikas  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 12h 13m |           
"وأنّ على واشنطن أن تعيد النّظر في حزمة المساعدات الأمنيّة الأميركيّة لتونس"
شنوّة معناها ؟؟؟ "أشرب والاّ طيّر قرنك"؛؛؛
لن تعود الديمقراطية لمجرد قيام الولايات المتحدة بإعادة النظر في مساعدتها الأمنية لتونس، بلد لا يتفاعل فيه شعبه ولا رئيسه وفقًا لمثل هذا التهديد المُخزي ! ؛
تونس بلد حر يا سيد مورفي! وتذكّر، قبل ذكرك اسم تونس في المرة القادمة ، إعادة النظر في لغتك
الدّبلوماسية وفقًا لذلك

US Sen. Chris Murphy was reported to have said:
"We must continue to support the Tunisian people with aid, but until democracy is restored, we must reconsider our security assistance package to Tunisia".

* Democracy will not be restored just because of US' reconsidering their security assistance to Tunisia, a country where its people including its president do not react according to such a dishonorable threat!

TUNISIA'S A FREE COUNTRY MR. MURPHY! AND MAKE SURE, BEFORE EVOKING THE NAME OF TUNISIA NEXT TIME, TO RECONSIDER YOUR DIPLOMATIC LANGUAGE ACCORDINGLY

Amor2  ()  |Mardi 28 Septembre 2021 à 09h 32m |           
ربي يستر أن تكون النهاية الفصل السابع!!!!!
نهاية الزعماء أصحاب النفوذ المطلق إنتهت بالبند السابع!!! من الزعيم معمر إلى القائد صدام .................. نهاية بالزعيم الإخشيدي



En continu

Toutes les news

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 22 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:32 12:17 06:13 04:47
Babnet
29°
Babnet29°Babnet% 39:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2128°-2228°-2127°-2132°-22
  • Avoirs en devises
    21538,5

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29465 DT        1$ =2,81714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   1250,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive